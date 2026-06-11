Calendario Mondiali calcio 2026 in tv | orari partite di oggi 11 giugno canali streaming

Alle 15:00 si gioca la partita d’apertura del Mondiale 2026, trasmessa in diretta su canali sportivi e piattaforme streaming. La partita inaugura la fase a gironi, con due squadre che scendono in campo nel primo match ufficiale della competizione. Le altre partite della giornata sono programmate nel pomeriggio e in serata, tutte visibili sui canali dedicati e online.

Si comincia. Dopo una lunga attesa, i Mondiali 2026 di calcio hanno inizio. La prima giornata della fase a gironi della rassegna iridata prende il via. Saranno coinvolte, coinvolgendo per la prima volta nella storia 48 squadre suddivise in 12 gruppi (dal Gruppo A al Gruppo L). L’evento, ospitato congiuntamente da Messico, Canada e Stati Uniti, prevede un calendario fitto con ben 24 partite complessive per completare il primo turno dei gironi. Ad aprire le danze, dalle ore 21:00 italiane, saranno Messico e Sudafrica. La La sfida, valida per il Gruppo A, si gioca nella splendida cornice del mitico Estadio Azteca (rinominato ufficialmente Mexico City Stadium per il torneo) a Città del Messico. Si tratta di un incrocio storico e ricco di curiosità calcistiche, oltre che di un appuntamento imperdibile per gli appassionati. 🔗 Leggi su Oasport.it

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