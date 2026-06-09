Dove vedere in tv i Mondiali di calcio 2026 | canali e quali partite saranno in chiaro

I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. La copertura televisiva sarà trasmessa su più canali, con alcune partite in chiaro. Non sono ancora stati annunciati tutti i dettagli sui canali e il programma completo, ma si sa che le emittenti garantiranno la trasmissione di alcune gare senza costi aggiuntivi. La fase a eliminazione diretta e la finale saranno trasmesse in diretta televisiva.

La Rai ha acquisito i diritti per trasmettere in chiaro 35 partite: 17 della prima fase a gironi, 6 dei sedicesimi, 4 degli ottavi di finale, e poi tutti i match di quarti di finale, semifinali e finali. DAZN, invece, trasmetterà tutti i match, sia quelli visibili anche sulla Rai, sia, in esclusiva, gli altri 69 incontri. 21.00 Gruppo A: Messico – Sudafrica – Mexico City Stadium – Rai e DAZN 21.00 Gruppo B: Canada – Bosnia Erzegovina – Toronto Stadium – Rai e DAZN 21.00 Gruppo B: Qatar – Svizzera – San Francisco Bay Area Stadium – DAZN 0.00 Gruppo C: Brasile – Marocco – New York New Jersey Stadium – Rai e DAZN 21.00 Gruppo I: Francia – Senegal – New York New Jersey Stadium – Rai e DAZN 6.00 Gruppo J: Austria – Giordania – San Francisco Bay Area Stadium – DAZN 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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35 partite dei Mondiali di Calcio 2026 sulla Rai - Annuncio TG1

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