Calendario Mondiali | date e orari delle partite dove vedere in tv e streaming Dazn e in chiaro sulla Rai

Dal 11 giugno al 19 luglio, negli Stati Uniti, Canada e Messico si svolgeranno i Mondiali di calcio 2026. La competizione vedrà 48 squadre partecipare, con 16 in più rispetto alle edizioni precedenti. Le partite saranno trasmesse in diretta su Dazn e sulla Rai, in chiaro. Il torneo si terrà in diverse città dei tre paesi, con partite di qualificazione e la fase finale distribuite tra i vari stadi.

Dall’11 giugno al 19 luglio Usa, Canada e Messico ospiteranno l’edizione 2026 dei Mondiali di calcio, il primo a 48 squadre e il primo con 32 qualificate alla fase finale. Non ci sarà l’Italia, che salta la Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina. Aumentando il numero di squadre, cambia anche il regolamento delle nazionali che si qualificheranno ai sedicesimi di finale. Oltre alle prime due di ogni raggruppamento, da quest’anno si qualificano anche le migliori terze, che avranno una classifica “a parte”, con 12 squadre all’interno. Le 8 che faranno più punti avanzeranno ai sedicesimi di finale. Di seguito il calendario completo della competizione (con gli orari italiani), dove vedere in tv e streaming le partite e quali saranno visibili anche sulla Rai in chiaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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