Il Pisa sta per riscattare Akinsanmiro, mentre il Palermo si prepara a mettere sotto contratto Moreo. Nel frattempo, il tecnico Inzaghi sta lavorando per portare Marin in squadra. La società nerazzurra ha ormai concluso la scelta dell’allenatore, in attesa solo della firma sul contratto di Bianco, e adesso si concentra sul mercato dei giocatori.

Pisa assoluto protagonista delle cronache sportive nelle ultime ore. Oramai chiusa la vicenda allenatore, o quantomeno in attesa della firma sul contratto da parte di Bianco, la dirigenza nerazzurra potrà concentrarsi sul calciomercato. E sembra che già abbia alzato i giri del motore. Il duo formato dal direttore generale Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Leonardo Gabbanini nel primo pomeriggio di ieri hanno incontrato l’ Inter. Al centro della discussione la conferma della decisione del Pisa di riscattare Ebenezer Akinsanmiro per sei milioni di euro. Il centrocampista nigeriano classe 2004 firmerà un contratto triennale. La società campione d’Italia, invece, deve ancora decidere se esercitare il diritto di conto riscatto, fissato a 7,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Lanazione.it - Calciomercato, Akinsanmiro sarà riscattato. Il Palermo punta Moreo e Inzaghi tenta Marin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, il flop dell’attacco: Füllkrug non sarà riscattato, doveva fare di piùDurante l'ultimo calciomercato invernale, il Milan ha tesserato in prestito gratuito l’attaccante tedesco, nato nel 1993, proveniente dal West Ham.

Calciomercato Milan, addio a Füllkrug: ecco perché non sarà riscattato dai rossoneriIl calciomercato del Milan si è concluso con la decisione di non riscattare l'attaccante tedesco arrivato in prestito dal West Ham durante la...

Temi più discussi: Calciomercato, Akinsanmiro sarà riscattato. Il Palermo punta Moreo e Inzaghi tenta Marin; Pisa, non solo Akinsanmiro: dall'Inter spunta l'idea Cocchi per la fascia; Calciomercato Pisa, Arriva la conferma del riscatto di Ankinsanmiro. La situazione. Di Marzio: Idea Cocchi per i nerazzurri; Pisa, confermato il riscatto di Akinsanmiro. Sondaggio per Cocchi.

Calciomercato, Akinsanmiro sarà riscattato. Il Palermo punta Moreo e Inzaghi tenta MarinÈ previsto un bel ricambio di uomini questa estate. Tra i giocatori in uscita ci sono anche Semper, Meister, Loyola e Aebischer ... msn.com

Il Pisa prende Akinsanmiro: affare in prestito con diritto di riscattoColpo a centrocampo per il Pisa, in chiusura con l'Inter per Ebenezer Akinsanmiro. Il mediano nigeriano si trasferisce in Toscana in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei ... calciomercato.com