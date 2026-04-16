Durante l'ultimo calciomercato invernale, il Milan ha tesserato in prestito gratuito l’attaccante tedesco, nato nel 1993, proveniente dal West Ham. Tuttavia, nel corso della stagione, Füllkrug non è riuscito a incidere come previsto nel reparto offensivo della squadra. Alla fine, il club ha deciso di non riscattarlo, evidenziando le prestazioni che non hanno soddisfatto le aspettative.

La flessione del Milan di Massimiliano Allegri, nella seconda parte di stagione, si spiega anche con il flop dell'intero attacco. Dall'inizio del 2026, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi edicola, tutti gli attaccanti messi insieme (Christian Pulisic, Rafael Leão, Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug e Santiago Giménez, anche se quest'ultimo è appena rientrato da un lungo stop) hanno messo a segno solo 8 gol. Da Füllkrug il Milan si aspettava di più. Arrivato in prestito gratuito dal West Ham fino al 30 giugno, l'ex centravanti di Werder Brema e Borussia Dortmund ha segnato un solo gol, a gennaio contro il Lecce a 'San Siro'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il flop dell’attacco: Füllkrug non sarà riscattato, doveva fare di più

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