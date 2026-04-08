Calciomercato Milan addio a Füllkrug | ecco perché non sarà riscattato dai rossoneri

Il calciomercato del Milan si è concluso con la decisione di non riscattare l'attaccante tedesco arrivato in prestito dal West Ham durante la finestra invernale. Niclas Füllkrug, nato nel 1993, ha vestito la maglia rossonera per alcuni mesi, senza che venisse esercitato il diritto di riscatto previsto al termine del prestito. La scelta chiude una parentesi breve ma significativa nel mercato estivo del club.

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato, visto il lungo stop per infortunio nel quale è incappato Santiago Giménez, il Milan era corso ai ripari ingaggiando Niclas Füllkrug. L'ex centravanti di Greuther Fürth, Norimberga, Hannover, Werder Brema e Borussia Dortmund in patria, è giunto in rossonero con la formula del prestito gratuito fino al 30 giugno dagli inglesi del West Ham, club in cui si era trasferito per 27 milioni di euro nell'estate 2024. Nell'operazione Füllkrug, per cui il Milan si è accordato per coprire i sei mesi di stipendio mancanti fino al termine della stagione (1,3 milioni di euro netti in... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Calciomercato, riscatto di Füllkrug incerto: ecco perché il Milan ha dei dubbi sul suo acquistoPer il quotidiano romano, però, ad oggi il futuro di Füllkrug è incerto: il Milan non ha ancora deciso se esercitare o meno l'opzione di acquisto.

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