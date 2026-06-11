Calcio Premazione Bacco Sportivo 2026 Cerimonia nella caratteristica piazza Castelli a San Gusmè Presenti l’ex Siena Guberti e il giornalista Bucciantini
Nella piazza Castelli di San Gusmè si è svolta la cerimonia di premiazione del Bacco Sportivo 2026, alla sua 39ª edizione. L’evento è stato organizzato dalla società sportiva locale, presieduta da Francesco Maggi. Alla cerimonia hanno partecipato l’ex calciatore di Siena e il giornalista Bucciantini. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera caratteristica della zona, con ospiti e pubblico presenti.
Nella caratteristica cornice di piazza Castelli a San Gusmè, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Bacco Sportivo 2026, 39ma edizione, organizzato dalla locale società sportiva, guidata dal presidente Francesco Maggi. Una bellissima serata, vivacizzata dalla presenza dei meravigliosi bambini del Gs Alberino, brillantemente condotta da Giovanni D’Agostino e impreziosita dai prelibati piazzi della cucina tradizionale, sapientemente preparati dall’infaticabile volontariato del piccolo paese chiantigiano. Ai premiati, l’iconico piatto di ceramica dipinto a mano. Proprio all’Alberino è andato il riconoscimento per l’attività svolta con giovani e giovanissimi. Alla Nuova Sangimignanese quello per la società della provincia di Siena vincitrice dei campionati dilettantistici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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