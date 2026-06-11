Calcio Premazione Bacco Sportivo 2026 Cerimonia nella caratteristica piazza Castelli a San Gusmè Presenti l’ex Siena Guberti e il giornalista Bucciantini

Notizia in breve

Nella piazza Castelli di San Gusmè si è svolta la cerimonia di premiazione del Bacco Sportivo 2026, alla sua 39ª edizione. L’evento è stato organizzato dalla società sportiva locale, presieduta da Francesco Maggi. Alla cerimonia hanno partecipato l’ex calciatore di Siena e il giornalista Bucciantini. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera caratteristica della zona, con ospiti e pubblico presenti.