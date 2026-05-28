La gara più attesa del concorso equestre di Piazza di Siena 2026 è senza dubbio la Coppa delle Nazioni: domani, venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 14.30, saranno dieci i quartetti che si daranno battaglia. Le migliori otto formazioni al termine della prima manche disputeranno la seconda e decisiva run. L’Italia schiererà il quartetto composto dal graduato aiutante dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet, da Emanuele Camilli, dal 1° aviere scelto dell’Aeronautica Militare Giampiero Garofalo, e dal Carabiniere scelto Giacomo Casadei: gli azzurri saranno i primi a scendere in pista nel primo giro. Il sorteggio, infatti, ha decretato che dovrà essere l’Italia ad aprire le danze, seguita da Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Francia, Brasile, Svezia, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piazza di Siena 2026, l’Italia cerca il successo numero 30 nella Coppa delle Nazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Panorama Pesona Alam Italia Klasik

Notizie e thread social correlati

Equitazione: Bucci e Camilli guideranno l’Italia nella Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026L’Italia parteciperà alla Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026, una competizione di salto ostacoli in programma venerdì 29 maggio nella...

Equitazione, Italia costretta ad un cambio di formazione per la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena. Arriva CasadeiA pochi giorni dalla Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena, l’Italia ha annunciato un cambio di formazione a causa di problemi imprevisti.

Temi più discussi: Piazza di Siena 2026 apre con il concerto Armonie di pace’di Opera Italiana is in the air; Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streaming; Equitazione: Piazza di Siena 2026 - Piccolo Gran Premio; Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo a Piazza di Siena: Italia subito in campo, chiudono gli Stati Uniti.

Screening cardiologici gratuiti a Piazza di Siena (Roma) dal 28 al 31 maggio 2026, ore 9-18, con Ospedale San Carlo di Nancy. ECG e consulto. #PiazzaDiSiena #SaluteDelCuore x.com

Siena, Italy reddit

Al via Piazza di Siena 2026: tutte le gare dello CSIODal 27 al 31 maggio, cinque giorni di grande equitazione. Gare importanti accompagnate anche dal sorvolo delle frecce tricolori ... rainews.it

Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streamingDa giovedì 28 a domenica 31 maggio si disputerà a Villa Borghese, Roma, la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di ... oasport.it