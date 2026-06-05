Calcio L’Alberino è stato insignito del premio Bacco Sportivo
L'Alberino riceve il premio Bacco Sportivo. La società calcistica di Siena, fondata nel 1949, ha ottenuto il riconoscimento in occasione di una cerimonia ufficiale. La squadra ha partecipato a diverse competizioni nel corso degli anni, mantenendo una presenza costante nel panorama locale. La consegna del premio è avvenuta di fronte a una platea di tifosi e rappresentanti sportivi.
Grande orgoglio in casa Gs Alberino. La storica società calcistica di Siena, fondata nel 1949, è stata insignita del prestigioso premio Bacco Sportivo 2026, un riconoscimento di rilievo che premia non solo i risultati ottenuti sul campo, ma anche il rilievo sociale ed educativo per i bambini che si avvicinano per la prima volta al mondo dello sport, e l’attaccamento al territorio, valori che da sempre contraddistinguono il club rossonero. Il premio Bacco Sportivo, da anni punto di riferimento nel panorama sportivo e istituzionale locale, viene assegnato alle realtà e alle personalità che si sono distinte per meriti speciali, fair play e capacità di promuovere lo sport come veicolo di crescita per i giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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