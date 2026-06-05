Calcio L’Alberino è stato insignito del premio Bacco Sportivo

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Alberino riceve il premio Bacco Sportivo. La società calcistica di Siena, fondata nel 1949, ha ottenuto il riconoscimento in occasione di una cerimonia ufficiale. La squadra ha partecipato a diverse competizioni nel corso degli anni, mantenendo una presenza costante nel panorama locale. La consegna del premio è avvenuta di fronte a una platea di tifosi e rappresentanti sportivi.

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Grande orgoglio in casa Gs Alberino. La storica società calcistica di Siena, fondata nel 1949, è stata insignita del prestigioso premio Bacco Sportivo 2026, un riconoscimento di rilievo che premia non solo i risultati ottenuti sul campo, ma anche il rilievo sociale ed educativo per i bambini che si avvicinano per la prima volta al mondo dello sport, e l’attaccamento al territorio, valori che da sempre contraddistinguono il club rossonero. Il premio Bacco Sportivo, da anni punto di riferimento nel panorama sportivo e istituzionale locale, viene assegnato alle realtà e alle personalità che si sono distinte per meriti speciali, fair play e capacità di promuovere lo sport come veicolo di crescita per i giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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