In Calabria, le spese per il gioco d’azzardo hanno raggiunto circa 6 miliardi di euro, con un incremento significativo delle scommesse online. Le aree più interessate sono i piccoli comuni, come San Luca e Tropea, dove si registra un aumento della partecipazione alle piattaforme digitali. I cittadini di queste zone spendono in media somme superiori rispetto ad altre aree della regione, anche a causa della maggiore diffusione di servizi di gioco online.

? Domande chiave? In Breve La Calabria sale al terzo posto nazionale per raccolta del gioco d’azzardo nel 2025. La Calabria ha registrato nel 2025 una raccolta totale legata al gioco d’azzardo superiore ai 6,17 miliardi di euro, raggiungendo una media pro capite di quasi 4.000 euro. Questo dato, analizzato nel quarto Libro nero sull’azzardo, posiziona la regione calabrese al terzo posto in Italia per volumi di gioco. Il rapporto, curato da Federconsumatori, Fondazione Isscon e Cgil, evidenzia un contesto nazionale in cui la raccolta complessiva ha toccato i 165,34 miliardi di euro, segnando un incremento del 5% rispetto al 2024. Il fenomeno vede una forte componente digitale, poiché il gioco virtuale ha generato oltre 4,45 miliardi di euro in Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, boom del gioco d’azzardo: 6 miliardi e il boom dell’online

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