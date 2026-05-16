Negli ultimi anni, il settore dell’azzardo ha registrato entrate per circa 157 miliardi di euro, con un aumento significativo. In Lombardia sono stati individuati sei locali collegati alla ‘ndrangheta, coinvolti in attività illegali legate al gioco d’azzardo. Le autorità stanno indagando su come i miliardi di euro accumulati tramite ricariche digitali siano stati bloccati sui conti dei concessionari. Le indagini continuano per chiarire i meccanismi di gestione e le eventuali connessioni criminali nel settore.

? Domande chiave Come finiscono i miliardi di ricariche digitali bloccati sui conti dei concessionari?. Perché lo Stato incassa solo una minima parte dei 157 miliardi scommessi?. Come fanno i clan della 'ndrangheta a infiltrare il mercato del gioco online?. Chi sono i 20 milioni di italiani colpiti dall'effetto domino dell'azzardo?.? In Breve Azzardo online a 92 miliardi contro 65 miliardi delle sale fisiche nel 2024.. In Lombardia 6 locali controllati dalla 'ndrangheta e 3 interdittive a Varese.. 147 clan coinvolti tra il 2010 e il 2024 in 16 regioni italiane.. Il gioco colpisce 20,4 milioni di persone, ovvero il 40% della popolazione.. Nel 2024 il gioco d’azzardo in Italia ha generato un volume di scommesse pari a 157 miliardi e 453 milioni di euro, con la Lombardia che registra la presenza di 6 locali legati alla ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzardo, boom da 157 miliardi: 6 locali della ‘ndrangheta in Lombardia

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