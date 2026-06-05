Il sorpasso dell’online | boom di offerte a distanza

Negli ultimi mesi si è verificato un aumento significativo di offerte effettuate online, con una riduzione delle procedure tradizionali. Contestualmente, il valore totale delle basi d’asta è diminuito più velocemente rispetto al numero di offerte. Questo indica una tendenza verso un maggiore utilizzo delle piattaforme digitali e una contrazione del valore delle aste, che avviene in modo più marcato rispetto alla diminuzione delle partecipazioni.

"Il dato più rilevante non è soltanto la diminuzione delle procedure, ma il fatto che il valore complessivo delle basi d’asta arretri in misura più accentuata. Questo significa che il mercato non sta semplicemente esprimendo meno aste, ma aste mediamente meno ricche, per effetto di una diversa composizione degli asset e di un’incidenza più marcata di lotti con minore liquidabilità o già interessati da riprezzamenti progressivi". Chai Botta, responsabile dell’ Osservatorio Berry Brick di Berry, che monitora l’andamento del mercato delle aste a livello nazionale, precisa che "non siamo di fronte a un indicatore diretto di svalutazione generalizzata del patrimonio immobiliare, ma a una dinamica specifica del canale giudiziale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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