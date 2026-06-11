In via Pergolesi, a Cagliari, residenti protestano contro l’installazione improvvisa di cartelli di divieto, apparsi senza preavviso. La nuova pista ciclabile, in fase di realizzazione, ha portato cambiamenti improvvisi nella viabilità e nel parcheggio. I negozianti temono un calo di clienti, mentre i residenti lamentano disagi e mancanza di comunicazione preventiva. La situazione ha generato tensioni tra cittadini e amministrazione locale.

? Punti chiave? In Breve Via Pergolesi a Cagliari si spacca tra nuovi lavori e la rabbia dei residenti. I cittadini di via Pergolesi a Cagliari hanno iniziato una protesta pacifica contro l’arrivo di una nuova pista ciclabile, lamentando una decisione presa senza consultare chi vive e lavora nel quartiere. La tensione è esplosa dopo la comparsa improvvisa di cartelli che vietano la sosta, trasformando una strada storica e commerciale in un cantiere che molti non avevano previsto. Il malcontento è partito dall’incrocio con via Palestrina, dove una passeggiata di protesta ha la partecipazione di numerose famiglie e commercianti locali. Roberto Mura ha denunciato con forza come l’intera iniziativa sia stata gestita all’oscuro dei residenti, definendo la scelta della giunta come una questione estremamente grave per la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cagliari, via Pergolesi: residenti in rivolta per la nuova ciclabile

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