I residenti della zona dell’Eur hanno manifestato contro la realizzazione di una nuova pista ciclabile, esprimendo la volontà di mantenere i parcheggi esistenti. Durante la giornata, si sono ascoltano clacson e si sono visti cartelli con scritte come

Clacson in sottofondo e cartelli alzati per dire "Stop alle ciclabili inutili". Ieri, tra via dell'Aeronautica e via delle Montagne Rocciose, all 'Eur, più di cento cittadini si sono riuniti per protestare contro la nuova pista ciclabile prevista dal piano comunale nell'area strategica che collega il terminal Laurentina con viale dell'Arte. Il sit-in, iniziato intorno alle 18, è stato promosso dalla consigliera capitolina Francesca Barbato insieme ai parlamentari Luciano Ciocchetti e Marco Perissa e al consigliere municipale Gino Alleori. Una mobilitazione che punta a bloccare l'intervento prima dell'avvio dei lavori, ritenuto dai promotori «sbagliato nel posto sbagliato».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eur, i residenti: "No a un'altra ciclabile. Vogliamo i parcheggi"

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