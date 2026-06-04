Decine di residenti di Marina, soprattutto quelli vicino a via Fabbricotti, denunciano che la nuova pista ciclabile di quattro metri di larghezza rende quella strada pericolosa. Già segnalata settimane fa, la situazione non è migliorata. I residenti chiedono interventi correttivi per rendere la strada più sicura, sottolineando i rischi crescenti causati dalla presenza della pista. La polemica riguarda principalmente la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti lungo quella via.

Residenti sul piede di guerra contro la nuova pista ciclabile larga quattro metri. Lo avevano già segnalato nelle scorse settimane e ora tornano prepotentemente a chiedere dei correttivi, decine di residenti di Marina, in particolare quelli che abitano nei pressi di via Fabbricotti. Al centro delle polemiche c’è la nuova ciclabile realizzata lungo il tratto che conduce verso il Parmignola. Un’infrastruttura nata per incentivare la mobilità sostenibile ma che, secondo molti abitanti della zona, avrebbe sottratto spazio prezioso alla carreggiata e ai parcheggi, da sempre insufficienti durante la stagione turistica. Tra le voci più critiche c’è quella di Giulio Navalesi, un residente che sta portando avanti come portavoce di decine di famiglie, un dissenso sulle dimensioni della ciclabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Quella strada è pericolosa". I residenti della Fossa Maestra contro la pista ciclabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Pista ciclabile, istituito il senso unico in via della Pila": commercianti e residenti scendono in strada

Pista ciclabile di Chieti Scalo, Colantonio e Di Paolo denunciano: "Opera difforme dal progetto, non a norma e pericolosa"Due cittadini hanno presentato una denuncia riguardo alla pista ciclabile di Chieti Scalo, sostenendo che l’opera presenta difformità rispetto al...

Si parla di: Quella strada è pericolosa. I residenti della Fossa Maestra contro la pista ciclabile.

Quella strada è pericolosa. I residenti della Fossa Maestra contro la pista ciclabileGli abitanti di via Fabbricotti chiedono una rotatoria e un restringimento del percorso per le bici Nella zona avvengono numerosi incidenti e mancano i parcheggi nella stagione estiva. lanazione.it

Quella strada è pericolosa. Alta velocità e scarsa illuminazione. Appello al presidente ValettiniAlta velocità, scarsa illuminazione e assenza di dissuasori. È questo il quadro allarmante che emerge dalla segnalazione di Luca Malmassari, residente in Viale dei Menhir a Villafranca, che ha deciso ... lanazione.it