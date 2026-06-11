Il sindaco di Cagliari ha presentato un bilancio che segnala cantieri infiniti e problemi di viabilità. La città si confronta con difficoltà nella gestione dei lavori pubblici e nel mantenimento della pulizia stradale. La giunta ha annunciato interventi per migliorare la situazione dei parcheggi, senza yet specificare le misure concrete. La questione dei nuovi appalti e della loro influenza sulla manutenzione resta al centro del dibattito cittadino.

? Domande chiave? In Breve Cagliari, il bilancio di due anni di amministrazione Zedda tra cantieri infiniti e tensioni nei quartieri. Dopo ventiquattro mesi dall’insediamento di Massimo Zedda a Palazzo Bacaredda, la città di Cagliari affronta un bilancio che evidenzia profonde discrepanze tra le promesse elettorali del 2024 e la realtà quotidiana dei residenti. Se la vittoria del centrosinistra aveva acceso grandi aspettative di cambiamento rispetto alla gestione precedente di Paolo Truzzu, l’operazione di discontinuità promessa sembra oggi scontrarsi con nodi strutturali che non accennano a sciogliersi. Il quadro che emerge dai quartieri e dalle strade è quello di una città che fatica a distaccarsi dalle criticità storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cagliari, il bilancio di Zedda: tra cantieri infiniti e caos viabilità

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