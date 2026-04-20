Tra cantieri e rallentamenti | caos viabilità tra Roma e Frosinone

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì 20 aprile 2026, sono stati segnalati numerosi rallentamenti e disagi lungo le principali strade tra Roma e Frosinone. La rete stradale della zona presenta problemi sia nelle vie centrali della capitale sia nelle arterie che collegano le province, con cantieri aperti e traffico congestionato. La situazione ha causato ritardi e difficoltà negli spostamenti di veicoli e pendolari.

Il monitoraggio della rete stradale nell’area capitolina e nelle province limitrofe ha evidenziato, nella tarda mattinata di questo lunedì 20 aprile 2026, diverse criticità che interessano sia le grandi arterie urbane che i percorsi extraurbani. Secondo i dati forniti dal servizio Astral infomobilità alle ore 12:25, la circolazione risulta condizionata da rallentamenti puntuali sul Grande Raccordo Anulare e da blocchi più significativi causati da cantieri attivi in provincia di Frosinone e lungo la via Flaminia. Criticità sulla viabilità urbana e provinciale. Sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, in corrispondenza della galleria Appia, si registrano attualmente dei rallentamenti, sebbene il quadro generale della circolazione sulla struttura anulare risulti complessivamente normalizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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