Caos a Porto San Donato | rincari a sorpresa e cantieri infiniti

A Porto San Donato si sono verificati recentemente aumenti di costi imprevisti e prolungati lavori di cantieristica. Andrea Guzzi, rappresentante della minoranza a Finale Ligure, ha accusato l’amministrazione comunale e la direzione di Riviera Spa di una gestione che, secondo lui, risulta inefficiente. Le lamentele si concentrano su promesse non rispettate e su un progressivo incremento delle spese, mentre i lavori nel porto sembrano non avere una conclusione definita.

Andrea Guzzi, esponente della minoranza a Finale Ligure, accusa l’amministrazione locale e la direzione di Servizi di Riviera Spa per la gestione inefficiente del Porto San Donato, tra costi in aumento, cantieri infiniti e promesse non mantenute. Il malcontento esplode in un momento di forte tensione tra gli utenti della marina. Il consigliere evidenzia come l’area sia diventata il teatro di una confusione sistematica, dove le parole superano di gran lunga le azioni concrete, lasciando i cittadini e i diportisti in un limbo di incertezze operative. Una comunicazione via pec, arrivata il 13 marzo, ha scosso gli utenti del porto riguardante il pagamento per l’anno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Porto San Donato: rincari a sorpresa e cantieri infiniti Giampietro (Pd): "Inaccessibile la scuola di via Cavour per lavori 'a sorpresa'. Caos da cantieri elettorali"La scuola di via Cavour “è diventata improvvisamente inaccessibile” perché, “a sorpresa” è spuntato un nuovo cantiere. Leggi anche: Cantieri infiniti, chi viaggia è perduto