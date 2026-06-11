Otto contrade di Castelfioretino si sfidano in una serie di giochi e prove di abilità, con l’obiettivo di vincere il “Cencio”. La competizione coinvolge partecipanti che mettono in mostra estro, fantasia, forza e abilità. La sfida si svolge tra le diverse contrade, ognuna con l’intento di aggiudicarsi il premio. La manifestazione si svolge con diverse esibizioni e prove, senza ulteriori dettagli sui risultati o l’esito finale.

CASTELFIORENTINO Otto contrade protagoniste e una sfida a colpi di estro, fantasia, forza e abilità. Obiettivo, cimentarsi in una serie di giochi ed esibizioni per aggiudicarsi l’ambìto “Cencio“. E c’è grande attesa anche per la rappresentazione teatrale del sabato sera, in cui ciascuna delle contrade dovrà interpretare al meglio una delle “tappe della storia“ che le è stata assegnata, partendo dalla preistoria fino al secolo scorso. Benvenuti al “Cà Stellare“. Il Palio di Castelfiorentino che si svolgerà da domani a domenica. Questa edizione è una fonte inesauribile di ispirazione che invita a riflettere sul nostro passato e che ha coinvolto per la prima volta anche gli studenti dell’Istituto Superiore “F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ca’ Stellare. Otto contrade e un “cencio“

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