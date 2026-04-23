L' Assemblea Musicale Teatrale al Teatro Govi per ricordare il partigiano Sergio Cencio Alloisio

L'Assemblea Musicale Teatrale ha portato avanti la sua partecipazione al Festival Pop della Resistenza, che si svolge al Teatro Govi di Genova Bolzaneto. Dopo le rappresentazioni a Genova e Borgio Verezzi, che hanno riscosso una buona risposta dal pubblico, questa edizione della manifestazione si inserisce nel calendario annuale dedicato alla memoria del partigiano Sergio “Cencio” Alloisio. La kermesse prosegue con ulteriori eventi musicali e teatrali.

Dopo i concerti di Genova e di Borgio Verezzi, accolti con grande calore dal pubblico, l'Assemblea Musicale Teatrale torna in scena per la XXI edizione del Festival Pop della Resistenza, che da ormai vari anni si tiene per scelta al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto, con un.🔗 Leggi su Genovatoday.it ASSEMBLEA MUSICALE TEATRALE, 3 CONCERTI PER LA LIBERAZIONE: A OVADA, GENOVA E CAMPOROSSO. Notizie correlate "La donna nel teatro musicale". Gli appuntamenti organizzati per ricordare l’8 marzoMASSA MARITTIMA L’associazione Amici della Musica con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità del Comune metallifero per la Festa della... Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di "Pignasecca e Pignaverde"C’è un filo sottile e magico che unisce Genova a Torino, e questo sabato passerà per il palco di via Madama Cristina. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assemblea Musicale Teatrale: tre spettacoli per il 25 aprile; Assemblea Musicale Teatrale al Govi: concerto dedicato a Sergio 'Cencio' Alloisio; Ovada, Genova, Camporosso: tre concerti (24, 25 e 30 aprile) dell'Assemblea Musicale Teatrale in occasione della Liberazione; XXI Festival Pop della Resistenza: tre appuntamenti con l’Assemblea Musicale Teatrale. Il 25 aprile concerto al Teatro Govi. XXI Festival Pop della Resistenza: tre appuntamenti con l’Assemblea Musicale Teatrale. Il 25 aprile concerto al Teatro GoviConcerto-spettacolo dedicato al partigiano Sergio Cencio Alloisio in Liguria e Piemonte, in programma il 24, 25 e 30 aprile. Ingresso libero per tutte le date ... lavocedigenova.it Ovada, Genova, Camporosso: tre concerti (24, 25 e 30 aprile) dell’Assemblea Musicale Teatrale in occasione della LiberazioneDopo i concerti di Genova e di Borgio Verezzi, accolti con grande calore dal pubblico, l’Assemblea Musicale Teatrale torna in scena per la festa della Liberazione con un concerto-spettacolo dedicato a ... farodiroma.it XXI Festival Pop della Resistenza: tre appuntamenti con l’Assemblea Musicale Teatrale. Il 25 aprile concerto al Teatro Govi x.com Genova 25 aprile ore 17 Teatro Rina e Gilberto Govi Concerto dell' #assembleamusicaleteatrale dedicato al partigiano Sergio Cencio Alloisio, cofondatore della band. Con:Gian Piero Alloisio Gianni Martini Bruno Biggi @Claudio De Mattei @LorenzoMarmo - facebook.com facebook