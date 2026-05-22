Chiara Ferragni e il primo video con il fidanzato Jose Hernandez | Buon compleanno bellissimo colombiano

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni ha condiviso il suo primo video con il nuovo compagno, Jose Hernandez, in occasione del suo compleanno. L'imprenditrice ha pubblicato un breve filmato in cui si vede insieme a lui, accompagnato dalla didascalia dedicata. La coppia, che sta frequentandosi da alcuni mesi, ha scelto di rendere pubblico questo momento sui social media. La relazione tra Ferragni e Hernandez è stata confermata tramite alcuni post condivisi nelle scorse settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez è sempre più solida. L'imprenditrice pubblica il primo video insieme al suo nuovo fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Chiara Ferragni ritrova lamore: la verità sul nuovo fidanzato Josè Hernandez

Video Chiara Ferragni ritrova lamore: la verità sul nuovo fidanzato Josè Hernandez

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Chiara Ferragni volta pagina dopo Tronchetti Provera con Jose Hernandez, chi è il nuovo fidanzato colombiano

Chiara Ferragni volta pagina: chi è Jose Hernandez, il nuovo fidanzato colombianoDopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato l’amore.

chiara ferragni chiara ferragni e ilChiara Ferragni e il primo video con il fidanzato Jose Hernandez: Buon compleanno bellissimo colombianoContinua la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez e l'imprenditrice ha ufficializzato la relazione pubblicando sui suoi profili social contenuti che la ritraggono insieme al fidanzato. I ... fanpage.it

chiara ferragni chiara ferragni e ilChiara Ferragni, gli auguri speciali per il fidanzato Josè Hernandez: Buon compleanno bellissimo colombiano!Tanti auguri all'imprenditore colombiano che sembra aver conquistato definitvamente il cuore di Chiara Ferragni. Josè Hernandez festeggia oggi, venerdì 22 maggio, il ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web