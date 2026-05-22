Chiara Ferragni e il primo video con il fidanzato Jose Hernandez | Buon compleanno bellissimo colombiano
Chiara Ferragni ha condiviso il suo primo video con il nuovo compagno, Jose Hernandez, in occasione del suo compleanno. L'imprenditrice ha pubblicato un breve filmato in cui si vede insieme a lui, accompagnato dalla didascalia dedicata. La coppia, che sta frequentandosi da alcuni mesi, ha scelto di rendere pubblico questo momento sui social media. La relazione tra Ferragni e Hernandez è stata confermata tramite alcuni post condivisi nelle scorse settimane.
La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez è sempre più solida. L'imprenditrice pubblica il primo video insieme al suo nuovo fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chiara Ferragni ritrova lamore: la verità sul nuovo fidanzato Josè Hernandez
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Chiara Ferragni volta pagina dopo Tronchetti Provera con Jose Hernandez, chi è il nuovo fidanzato colombiano
Chiara Ferragni volta pagina: chi è Jose Hernandez, il nuovo fidanzato colombianoDopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato l’amore.
#ChiaraFerragni ha festeggiato il compleanno di Josè Hernandez con una sorpresa notturna in casa. L’influencer ha condiviso sui social una dedica in spagnolo e un momento intimo con torta e candeline. x.com
Chiara Ferragni è davvero immune ai ritocchini? Parola al verdetto di Fatti e Rifatti Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/chiara-ferragni-e-davvero-immune-ai-ritocchini-parola-al-verdetto-di-fatti-e-rifatti_948210 #Striscialanotizi facebook
La famiglia di Chiara Poggi: Pronti a restituire il risarcimento di Stasi, è su conto bloccato reddit
Chiara Ferragni e il primo video con il fidanzato Jose Hernandez: Buon compleanno bellissimo colombianoContinua la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez e l'imprenditrice ha ufficializzato la relazione pubblicando sui suoi profili social contenuti che la ritraggono insieme al fidanzato. I ... fanpage.it
Chiara Ferragni, gli auguri speciali per il fidanzato Josè Hernandez: Buon compleanno bellissimo colombiano!Tanti auguri all'imprenditore colombiano che sembra aver conquistato definitvamente il cuore di Chiara Ferragni. Josè Hernandez festeggia oggi, venerdì 22 maggio, il ... leggo.it