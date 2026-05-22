Chiara Ferragni e il primo video con il fidanzato Jose Hernandez | Buon compleanno bellissimo colombiano

Chiara Ferragni ha condiviso il suo primo video con il nuovo compagno, Jose Hernandez, in occasione del suo compleanno. L'imprenditrice ha pubblicato un breve filmato in cui si vede insieme a lui, accompagnato dalla didascalia dedicata. La coppia, che sta frequentandosi da alcuni mesi, ha scelto di rendere pubblico questo momento sui social media. La relazione tra Ferragni e Hernandez è stata confermata tramite alcuni post condivisi nelle scorse settimane.

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