Chiara Ferragni la dolce dedica per Jose Hernandez | Buon compleanno bellissimo colombiano

Durante un brindisi nell’attico di un influencer, si è svolto un momento speciale dedicato a una persona di origine colombiana, a cui è stata rivolta una frase affettuosa per il suo compleanno. Alla celebrazione hanno partecipato anche altre persone, alcune delle quali erano presenti come spettatrici. La donna protagonista dell’evento ha pubblicato sui social una foto con la didascalia dedicata alla persona festeggiata, senza menzionare dettagli aggiuntivi sull'evento o sugli invitati.

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Per Chiara Ferragni il momento è magico, e non solo dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto sul fronte sentimentale. L’imprenditrice digitale, che negli ultimi mesi è tornata a condividere scorci della propria vita privata, ha deciso di festeggiare pubblicamente il compleanno del compagno Jose Hernandez con una dedica affettuosa sui social. Anche stavolta, come per i suoi 39 anni, niente megaparty né eventi mondani: solo una piccola torta mimosa e l'intimità di un momento tranquillo tra le mura del suo super attico a Milano. Nel breve video pubblicato su Instagram, si vede Hernandez davanti a una torta farcita con crema e cioccolato, illuminata da sottili candeline a spirale mentre si prepara a esprimere il canonico desiderio di compleanno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chiara Ferragni, la dolce dedica per Jose Hernandez: "Buon compleanno bellissimo colombiano" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Chiara Ferragni e il primo video con il fidanzato Jose Hernandez: “Buon compleanno bellissimo colombiano” Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è il colombiano José HernandezMilano, 10 marzo 2026 – Voltata pagina a una storia d’amore mai davvero decollata (per ostacoli familiari di lui? Per incompatibilità caratteriali?... siamo tutti contenti che abbia ritrovato l'amore ma qualcuno spieghi alla Ferragni che così non potrà mai concepire una dolce creatura da mostrare alle idolatrici seriali, magari con un disegnino perché non credo capirebbe un testo più lungo di 50 caratteri sen x.com Chiara Ferragni sempre più innamorata: festeggia il compleanno di José Hernandez e condivide un dolcissimo momento socialChiara Ferragni sempre più innamorata: festeggia il compleanno di José Hernandez e condivide un dolcissimo momento social ... gossip.it Chiara Ferragni, compleanno fidanzato Josè Hernandez: gesto d’amore choc e dedica | Fan: È innamorata pazzaChiara Ferragni celebra Josè Hernandez con un messaggio speciale: il loro amore continua a crescere giorno dopo giorno. ilsussidiario.net