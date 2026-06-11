Una violenta grandinata ha colpito diversi comuni della provincia, causando danni stimati in milioni di euro. I chicchi di grandine hanno distrutto vigneti e coltivazioni, provocando danni ingenti alle aziende agricole. Le strade sono state invase da grandine e acqua, creando disagi e blocchi temporanei. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno valutando le richieste di risarcimento e avviando le procedure di emergenza.

Quali comuni della provincia hanno subito i danni più pesanti? Come hanno fatto i chicchi di grandine a distruggere i vigneti? Dove si sono verificati gli smottamenti più pericolosi nelle zone montane? Quanto costerà la ricostruzione delle infrastrutture e delle attività agricole??? In Breve Vigili del Fuoco gestiscono quasi 100 interventi urgenti tra allagamenti e alberi caduti. Centinaia di auto danneggiate nell'area dell'Ovest e danni strutturali a Ospitaletto. Frane . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Brescia sotto la grandine: danni da milioni di euro e caos totale

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