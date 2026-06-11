Brescia sotto la grandine | danni da milioni di euro e caos totale
Una violenta grandinata ha colpito diversi comuni della provincia, causando danni stimati in milioni di euro. I chicchi di grandine hanno distrutto vigneti e coltivazioni, provocando danni ingenti alle aziende agricole. Le strade sono state invase da grandine e acqua, creando disagi e blocchi temporanei. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno valutando le richieste di risarcimento e avviando le procedure di emergenza.
Quali comuni della provincia hanno subito i danni più pesanti? Come hanno fatto i chicchi di grandine a distruggere i vigneti? Dove si sono verificati gli smottamenti più pericolosi nelle zone montane? Quanto costerà la ricostruzione delle infrastrutture e delle attività agricole??? In Breve Vigili del Fuoco gestiscono quasi 100 interventi urgenti tra allagamenti e alberi caduti. Centinaia di auto danneggiate nell'area dell'Ovest e danni strutturali a Ospitaletto. Frane . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su Brescia.
Notizie e thread social correlati
Cremona sotto la pioggia: case allagate e danni da grandineA Cremona si sono verificati allagamenti e danni da grandine a causa delle intense piogge.
Brescia sotto la grandine: chicchi da 5 cm e forti venti nel BrescianoA Bagnolo Mella, nel Bresciano, si sono verificati danni a causa di una grandinata con chicchi di circa 5 centimetri e venti intensi.
Temi più discussi: Temporali, scatta l'allerta: possibili supercelle e grandine di grosse dimensioni; Grandine e pioggia in Lombardia, il video della violenta ondata di maltempo tra Milano, Monza e Bergamo; Maltempo sull’Alto Garda e in Valcamonica, disagi sulle strade; Nubifragi, è allerta gialla: rischio allagamenti, frane e grandine fino a 5 centimetri.
28 maggio 2026 - ore 16:50 Il nostro entroterra sotto a un autentico bombardamento di forti temporali di calore con tanto di grandine in zona Rezzoaglio. Di solito questa intensità la si vede più avanti con la stagione, ma se ti scaldi così tanto a maggio, ecco ch facebook
Grandine e pioggia in Lombardia, il video della violenta ondata di maltempo tra Milano, Monza e BergamoGrandine e pioggia in Lombardia, ondata di maltempo a Milano, Monza, Bergamo e Brescia: salvata donna intrappolata tra i rami di una pianta caduta ... virgilio.it
Maltempo sul Bresciano, grandine e disagi tra Garda, Valsabbia e ValtrompiaBrescia. Una violenta ondata di maltempo, annunciata dall’allerta della Protezione civile lombarda, ha colpito nella notte il Bresciano, interessando in particolare l’Alto Garda, la Valsabbia e l’Alta ... quibrescia.it