A Bagnolo Mella, nel Bresciano, si sono verificati danni a causa di una grandinata con chicchi di circa 5 centimetri e venti intensi. Le auto sono state danneggiate e le colture agricole hanno subito danni significativi. La grandine si è formata a causa dell’accumulo di calore nell’atmosfera, che ha favorito la crescita di ghiaccio di grandi dimensioni. Non sono stati riportati feriti o incidenti gravi.

? Punti chiave Quali danni hanno subito le auto e le colture a Bagnolo Mella?. Come ha fatto il calore accumulato a generare chicchi così grandi?. Dove si stanno spostando le cellule temporalesche dopo il passaggio?. Perché il vento ha colpito con tale intensità la zona di Ghedi?.? In Breve Bagnolo Mella registra 33 mm di pioggia e chicchi da 4-5 cm.. Venti a Ghedi superano i 40 kmh con caduta rami.. Brescia segna 14 mm di pioggia mentre Solarolo raggiunge i 20 mm.. Scontro tra aria calda e fredda causa cellule temporalesche organizzate.. Chicchi di grandine con diametro fino a 5 centimetri hanno colpito il territorio di Bagnolo Mella nel pomeriggio di oggi, causando forti piogge e raffiche di vento intense tra la Bassa e il Garda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia sotto la grandine: chicchi da 5 cm e forti venti nel Bresciano

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