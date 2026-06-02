A Cremona si sono verificati allagamenti e danni da grandine a causa delle intense piogge. Alcune vie della città sono state più colpite, con strade allagate e danni alle proprietà. I servizi di soccorso sono intervenuti in via Castelleone e in altre aree per gestire le emergenze legate all’acqua. Non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti. La situazione è sotto controllo e si attendono ulteriori aggiornamenti.

? Domande chiave Quali vie di Cremona sono state le più colpite dall'acqua?. Come hanno reagito i soccorsi all'allagamento di via Castelleone?. Quali danni ha causato la grandine nel Casalasco?. Dove sono caduti gli alberi che hanno bloccato la viabilità?.? In Breve Interventi urgenti in via Ippocastani, via Castelleone e via Livrasco a Cremona.. Caduta di un albero a Torre de’ Picenardi con rimozione per viabilità.. Forte grandine nel Casalasco con danni a case e campi coltivati.. Allagamenti segnalati nella frazione di Castelverde a Sospiro.. I Vigili del Fuoco tra interventi urgenti e allagamenti tra Cremona e la provincia. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Cremona hanno affrontato un pomeriggio di lavoro incessante questo martedì, intervenendo in numerosi punti tra la città e i comuni limitrofi a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona sotto la pioggia: case allagate e danni da grandine

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