Bournemouth | Lucumi nel mirino per rimpiazzare Senesi

Il Bournemouth sta considerando l'acquisto di Lucumi come possibile sostituto di Senesi. La clausola di riscat del difensore colombiano prevede un pagamento da parte del club, ma non è stato specificato l'importo. Il diritto di riscatto scade entro una data precisa, anche questa non comunicata ufficialmente. La società sta valutando i dettagli contrattuali prima di procedere con l'eventuale acquisto.

? Domande chiave? In Breve Il Bournemouth punta a Lucumi per colmare il vuoto lasciato da Senesi dopo il passaggio al Tottenham. Il Bournemouth sta valutando il possibile acquisto di Jhon Lucumi dal Bologna per sostituire Marcos Senesi, il cui trasferimento ufficiale al Tottenham è stato confermato mercoledì scorso. La partenza del difensore, che dopo quattro stagioni lascia i Cherries come svincolato, obbliga la società inglese a cercare un nuovo elemento centrale per la propria difesa. Al centro dell’attenzione dei dirigenti inglesi c’è il difensore colombiano, che compirà 28 anni alla fine di questo mese. Le cifre e le clausole che muovono il mercato di Jhon Lucumi. Il contratto del difensore del Bologna prevede una clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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