La Roma si avvicina a un’estate caratterizzata da cambiamenti nel settore delle cessioni. Entro il 30 giugno, il club dovrà affrontare questioni legate alla gestione finanziaria e sembra puntare a vendere uno dei suoi difensori, con il Bournemouth interessato a lui. La società sta valutando le offerte e le strategie per rispettare gli obiettivi di bilancio prefissati per la prossima stagione.

La Roma si prepara a un’estate delicata sul fronte economico. Entro il 30 giugno, il club giallorosso dovrà necessariamente registrare plusvalenze importanti per rispettare i paletti finanziari e tra i nomi più caldi c’è Evan Ndicka, finito nel mirino di diversi club europei e possibile pedina sacrificabile per sistemare i conti. Il difensore ivoriano, arrivato a parametro zero, rappresenta uno dei profili più appetibili in ottica mercato. La sua eventuale cessione consentirebbe alla Roma di registrare una plusvalenza significativa e per questo il suo nome è tra quelli maggiormente monitorati nella sessione estiva. Oltre alla necessità economica, il club dovrà fare i conti anche con una stagione che potrebbe chiudersi senza qualificazione alla Champions League, fattore che renderebbe ancora più complessa la gestione del mercato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, serve una cessione: Ndicka nel mirino del Bournemouth

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