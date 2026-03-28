Calciomercato Juve in difesa Senesi e Rudiger nel mirino A centrocampo rispunta un vecchio obiettivo Gli aggiornamenti

Sul fronte del calciomercato, la Juventus sta valutando acquisti in difesa con i nomi di Senesi e Rudiger che sono finiti sotto osservazione. Per quanto riguarda il centrocampo, si parla di un possibile ritorno di Ederson dall’Atalanta, un vecchio obiettivo che potrebbe essere ripreso. Questi aggiornamenti sono stati riportati da fonti vicine alla società sportiva.

Calciomercato Juve, a centrocampo potrebbe ritornare in auge il nome di Ederson dell’Atalanta. Goretzka e Tonali altri due profili da seguire. Il panorama del calciomercato della Juve si preannuncia rovente. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto Niccolò Ceccarini, la dirigenza bianconera si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva, muovendosi con decisione sia per puntellare la difesa che per innalzare il tasso tecnico del centrocampo. Il reparto arretrato è al centro delle attenzioni. Sebbene Marcos Senesi del Bournemouth rimanga il profilo in pole position per gioventù e affidabilità, nelle ultime ore è emersa una pista suggestiva che accende i sogni dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, in difesa Senesi e Rudiger nel mirino. A centrocampo rispunta un vecchio obiettivo. Gli aggiornamenti Articoli correlati Calciomercato Roma, duello con la Juve: Senesi del Bournemouth diventa l’obiettivo per rinforzare la difesaCelik Roma, nessun accordo con altri club: il turco resta concentrato solo sui giallorossi. Calciomercato Juve, suggestione Rudiger per una difesa stellareContinua la ricerca della Juventus per fornire a Luciano Spalletti una squadra fin da subito pronta a competere per i posti più alti della Serie A e... Tutto quello che riguarda Calciomercato Juve Temi più discussi: Come cambia il mercato della Juve con o senza Champions; Milan, Goretzka e Gila le prima scelte per la prossima stagione. Mossa Juve per la porta: obiettivo Alisson; Calciomercato, la Juventus guarda in casa del Napoli per la difesa; Calciomercato Juventus – Nomi top per Spalletti: Retegui, Spinazzola e non solo!. Calciomercato Juventus, la dirigenza vuole la coppia d’attacco Lewandowski – Vlahovic per la prossima stagione. Contatti in corso con gli agenti del polacco, i dettagliIl calciomercato Juventus sta preparando una vera e propria rivoluzione per il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. L'obiettivo della ... news-sports.it Juventus, Ottolini anticipa l’Inter: nuovo centrale per SpallettiLa Juventus ha messo nel mirino un nuovo difensore per la prossima stagione. I bianconeri sono pronti a sfidare l'Inter ... calciomercatonews.com #Calciomercato #Juve Possibile intrigo con il #Barcellona x.com #Calciomercato #Juve Possibile intrigo con il #Barcellona - facebook.com facebook