Bordighera | il Tar annulla l’ordinanza sugli ormeggi dei pescatori

Notizia in breve

Il Tar ha annullato l’ordinanza comunale sugli ormeggi dei pescatori a Bordighera. La decisione si basa sulla valutazione che l’intervento del sindaco fosse illegittimo. I pescatori avevano incontrato difficoltà tecniche nel spostare le barche, che non potevano essere facilmente trasferite a causa di problemi logistici e strutturali. La sentenza evidenzia come l’ordinanza abbia violato procedure e norme di legge.