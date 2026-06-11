Bordighera | il Tar annulla l’ordinanza sugli ormeggi dei pescatori
Il Tar ha annullato l’ordinanza comunale sugli ormeggi dei pescatori a Bordighera. La decisione si basa sulla valutazione che l’intervento del sindaco fosse illegittimo. I pescatori avevano incontrato difficoltà tecniche nel spostare le barche, che non potevano essere facilmente trasferite a causa di problemi logistici e strutturali. La sentenza evidenzia come l’ordinanza abbia violato procedure e norme di legge.
? Punti chiave? In Breve Il Tar annulla l’ordinanza del Comune di Bordighera: vittoria per i pescatori del porto. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di operatori del porto di Bordighera, annullando l’ordinanza contingibile e urgente emessa dall’amministrazione comunale. La sentenza della prima sezione del Tar mette in discussione la legittimità del provvedimento che imponeva lo spostamento immediato dei pescherecci secondo il nuovo piano degli ormeggi. Il Comune dovrà inoltre affrontare il pagamento delle spese legali, liquidate in 2.000 euro oltre agli accessori di legge, a favore dei ricorrenti. La controversia nasce da un atto firmato il 4 settembre 2025 dall’allora amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Ingenito. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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