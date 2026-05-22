Ormeggi il Tar non concede la sospensiva

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Biba Boats riguardo agli ormeggi nel Canale di Santa Liberata, a Orbetello. La decisione è stata comunicata di recente, mentre l'udienza di merito è stata fissata per il 10 giugno. La questione riguarda le autorizzazioni e le modalità di utilizzo di alcune aree di ormeggio nella zona. La vicenda prosegue con l'attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

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ORBETELLO Canale di Santa Liberata, il Tar respinge la richiesta di sospensiva di Biba Boats e fissa l’udienza di merito al 10 giugno. Nuovo capitolo nello scontro sulle concessioni demaniali marittime del canale di Santa Liberata. Il Tar Toscana ha respinto la richiesta di sospensione urgente presentata da Biba Boats srl contro le proroghe tecniche disposte dal Comune per le concessioni relative alle attività di ormeggio, alaggio e varo delle imbarcazioni. Con l’ultimo decreto pubblicato mercoledì, il Tar ha rigettato l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente, ritenendo non dimostrata la presenza di un danno di "estrema gravità e urgenza", requisito necessario per ottenere un intervento immediato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ormeggi, il Tar non concede la sospensiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Forno crematorio, il Tar respinge la sospensiva: si va avantiNessuno stop, almeno per ora, al progetto del tempio crematorio annesso al cimitero comunale di Maddaloni. Dimensionamento scolastico: il Tar respinge la sospensiva del Comune di SapriIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione di Salerno) ha respinto la richiesta cautelare presentata dal Comune di Sapri contro il...