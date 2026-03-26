Antenna 5G a Lierna il TAR annulla l' autorizzazione | Vittoria dei residenti di Genico

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ha emesso una sentenza che annulla l’autorizzazione per l’installazione di un’antenna 5G in una località vicino a Lierna. La decisione riguarda la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria, firmata dal SUAP il 1° agosto 2024. La sentenza, pubblicata il 20 marzo 2026, riguarda un ricorso presentato dai residenti della zona.

Con la sentenza n. 13712026 il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano accoglie il ricorso e boccia il provvedimento del SUAP: Comune e Soprintendenza erano assenti alla conferenza dei servizi Con la sentenza n. 13712026 pubblicata il 20 marzo 2026, il TAR di Milano — Sezione Seconda — ha accolto il ricorso proposto dai residenti e ha annullato il provvedimento della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria emessa dal SUAP il 1° agosto 2024. La procedura si è svolta con il modello semplificato della Conferenza dei Servizi. Tuttavia, come ricorda la sentenza, semplificazione non è sinonimo di liberalizzazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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