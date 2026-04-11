Fiaccola Prevenzione 2026 a Napoli | nel ricordo di Piermario Morosini

Il 7 maggio a Napoli si svolgerà l’accensione della Fiaccola della Prevenzione 2026, evento dedicato a Piermario Morosini e agli altri atleti deceduti durante l’attività sportiva. La cerimonia si terrà in una località della città, coinvolgendo diversi rappresentanti istituzionali e sportivi. La fiaccola sarà accesa per ricordare le vittime e promuovere la prevenzione negli sport.

Nel ricordo di Piermario Morosini e di tutti gli angeli dello sport, il 7 maggio a Napoli si terrà l’attesissima accensione della Fiaccola della Prevenzione 2026. Ebbene sì, lo avevamo già anticipato nel nostro portale. Il 7 maggio a Napoli, a bordo della bellissima MSC Divina, spazio all’accensione della Fiaccola della Prevenzione 2026. Un’iniziativa assai interessante e appassionante, promossa dalla Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno). E’ dedicata ad Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani, Raffaele Pisano e a tutti gli angeli dello sport. L’evento assume un significato ancora più forte nel ricordo di Piermario Morosini, a 14 anni dalla sua scomparsa.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Fiaccola Prevenzione 2026 a Napoli: nel ricordo di Piermario Morosini Leggi anche: La Serie B ricorda Piermario Morosini, morto a Pescara 14 anni fa Leggi anche: Maglie in beneficenza nel ricordo di Morosini. Il ricavato per il campo di Monterosso