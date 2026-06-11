Migliaia di sindacalisti, contadini e rappresentanti delle comunità indigene sono scesi in piazza a La Paz per chiedere le dimissioni del presidente del paese. La protesta coinvolge un ampio gruppo di manifestanti che si sono radunati nella capitale boliviana.

Migliaia di sindacalisti, contadini e rappresentanti delle comunità indigene sono scesi in strada a La Paz per chiedere le dimissioni del presidente boliviano Rodrigo Paz. Le immagini mostrano il lungo corteo che attraversa la capitale mentre proseguono le proteste iniziate oltre un mese fa. Le manifestazioni e i blocchi stradali hanno colpito gran parte del Paese, provocando carenze di carburante, generi alimentari e ossigeno medicale. Secondo l’Ufficio del Difensore civico, dall’inizio delle proteste sono state registrate dieci vittime. I manifestanti accusano il governo di non aver risposto alle richieste su salari, costo della vita e approvvigionamento di carburante. Alla mobilitazione si sono uniti anche gruppi indigeni quechua e contadini alleati dell’ex presidente Evo Morales. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bolivia, migliaia in piazza contro il presidente Paz

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Bolivia Burns: Protests Turn Violent As Thousands Demand President Paz's Resignation

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