Da quasi un mese, la Bolivia è paralizzata da proteste e blocchi stradali contro il presidente in carica. L’ex presidente Morales ha partecipato alle manifestazioni, alimentando le tensioni nel paese. La situazione ha portato a una crisi che coinvolge diverse regioni e ha causato disagi diffusi. Le proteste sono state sostenute da gruppi di cittadini che chiedono cambiamenti politici e sociali. La paralisi ha coinvolto settori economici e servizi pubblici, rendendo difficile il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Un’ondata di proteste e blocchi stradali che chiedono le dimissioni del presidente Rodrigo Paz, in carica da appena sei mesi, sta scuotendo la Bolivia. Paz rappresenta il centrodestra cattolico e nello scontro elettorale ha superato due candidati di destra come Tuto Quiroga e Samuel Doria Medina. La sua politica economica guarda al neoliberismo, ma le organizzazioni sindacali e i movimenti di sinistra, capeggiati dall’ex presidente Evo Morales, hanno deciso di scatenare la piazza contro il suo governo. Il nuovo presidente ha applicato una serie di misure per riformare la stagnante economia boliviana, che secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, ha un Pil in diminuzione del 3,3% nel 2026, il calo più marcato dell'intera regione sudamericana. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bolivia sull’orlo della bancarotta. L’ex presidente Morales incendia le piazze contro Paz

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