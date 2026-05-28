Bolivia proteste contro il governo Il presidente Paz | Io e i ministri ci dimezziamo lo stipendio

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Bolivia, ci sono state proteste contro il governo. Il presidente ha annunciato che lui e i ministri si sono dimezzati gli stipendi, riducendoli del 50%. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sulla reazione della popolazione o sui motivi che hanno portato a questa scelta. Le manifestazioni sono state organizzate nel centro del paese, con partecipanti che chiedevano altre misure per affrontare le difficoltà economiche.

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“Questo presidente, insieme ai suoi ministri, ha preso la decisione di ridurre i propri stipendi del 50%”. Lo ha annunciato il capo di Stato della Bolivia, Rodrigo Paz, mentre il Paese è scosso da una grave crisi politica e sociale, e la capitale, La Paz, attraversa la quarta settimana di blocchi stradali per manifestazioni antigovernative che hanno causato carenze di cibo e carburante e fatto impennare i prezzi. Migliaia di persone sono arrivate nel centro di La Paz dove hanno intonato slogan del tipo “Governo incapace. Perché non ve ne andate?”, scontrandosi con la polizia antisommossa mentre tentavano di entrare in Plaza Murillo, dove si trovano la residenza presidenziale e il Congresso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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