In Bolivia, ci sono state proteste contro il governo. Il presidente ha annunciato che lui e i ministri si sono dimezzati gli stipendi, riducendoli del 50%. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sulla reazione della popolazione o sui motivi che hanno portato a questa scelta. Le manifestazioni sono state organizzate nel centro del paese, con partecipanti che chiedevano altre misure per affrontare le difficoltà economiche.

“Questo presidente, insieme ai suoi ministri, ha preso la decisione di ridurre i propri stipendi del 50%”. Lo ha annunciato il capo di Stato della Bolivia, Rodrigo Paz, mentre il Paese è scosso da una grave crisi politica e sociale, e la capitale, La Paz, attraversa la quarta settimana di blocchi stradali per manifestazioni antigovernative che hanno causato carenze di cibo e carburante e fatto impennare i prezzi. Migliaia di persone sono arrivate nel centro di La Paz dove hanno intonato slogan del tipo “Governo incapace. Perché non ve ne andate?”, scontrandosi con la polizia antisommossa mentre tentavano di entrare in Plaza Murillo, dove si trovano la residenza presidenziale e il Congresso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bolivia, proteste contro il governo. Il presidente Paz: "Io e i ministri ci dimezziamo lo stipendio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le proteste in Bolivia contro il presidente Rodrigo Paz. Il papa e i dilemmi morali dell'intellig...

Notizie e thread social correlati

Bolivia, proseguono le proteste contro il governo: i militari rimuovono i blocchi intorno a La PazIn Bolivia, le proteste contro il governo continuano da oltre due settimane, con manifestanti che hanno circondato La Paz.

In Bolivia ci sono già proteste contro il governo che si è insediato sei mesi faDa circa sei mesi, in Bolivia si registrano manifestazioni contro il nuovo governo appena insediato.

Temi più discussi: Bolivia, nel cuore delle proteste tra blocchi stradali e pressione politica; In Bolivia ci sono già proteste contro il governo che si è insediato sei mesi fa; Perché in Bolivia si protesta contro il nuovo presidente Paz?; Scontri e repressione in Bolivia.

Da oltre tre settimane e strade boliviane sono teatro delle proteste di piazza contro le politiche di stampo neoliberista del presidente Rodrigo Paz. Il governo boliviano ha fatto ricorso a misure repressive nei confronti delle proteste di piazza, mobilitando la poliz x.com

Bolivia, governo garantisce immunità ai leader delle proteste e invita al dialogoIl governo boliviano garantirà l'immunità a tutti i leader delle proteste in corso nel Paese che accetteranno di partecipare ai negoziati per trovare una soluzione all'attuale crisi. (ANSA) ... ansa.it

Bolivia, proteste contro il governo. Il presidente Paz: Io e i ministri ci dimezziamo lo stipendio(LaPresse) - Questo presidente, insieme ai suoi ministri, ha preso la decisione di ridurre i propri stipendi del 50%. Lo ha annunciato il capo ... stream24.ilsole24ore.com