Boato improvviso in fiamme il museo | Distrutto un capolavoro danni incalcolabili
Un boato ha squarciato la quiete notturna, seguito da un incendio che ha coinvolto un museo. Le fiamme hanno distrutto un capolavoro e causato danni ingenti all’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La perdita di opere d’arte è stata confermata e il danno totale ancora da quantificare.
Nella notte, l’Ucraina ha condotto uno dei più ampi attacchi aerei degli ultimi mesi contro obiettivi in territorio russo e nelle aree occupate. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, sarebbero stati impiegati 326 droni diretti verso 19 regioni della Federazione Russa, oltre che verso la Crimea occupata e il Mar Nero. Le autorità russe hanno dichiarato che i velivoli sarebbero stati tutti intercettati. Attacco con 326 droni: la versione del Ministero della Difesa russo. La ricostruzione fornita da Mosca descrive un’operazione su larga scala, con l’obiettivo di colpire più aree in parallelo. Le comunicazioni ufficiali sostengono che i sistemi di difesa aerea avrebbero neutralizzato l’intero gruppo di droni prima dell’impatto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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