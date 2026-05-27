Un incendio ha distrutto un deposito di materiale edile a Beverate di Brivio. L’incendio, alimentato da un falò di sterpaglie, ha richiesto ore di intervento ai vigili del fuoco per essere spento. Nell’area restano ancora l’odore di bruciato e residui delle fiamme. L’incendio ha causato danni alla struttura e al materiale contenuto nel deposito. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause precise dell’incendio.

L’incendio è spento, ma nell’aria rimane l’odore di bruciato. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere il rogo che l’altro giorno ha divorato un deposito di materiale edile a Beverate di Brivio. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica sono proseguite dal primo pomeriggio di lunedì fino a notte fonda: si sono alternati i vigili del fuoco di una decina di partenze, arrivati dai distaccamenti di volontari di Merate e Valmadrera e dal comando provinciale di Lecco, fino a quando non sono stati certi di aver estinto ogni focolaio e che, sotto la cenere, non covassero ancora fiamme che potessero essere nuovamente attizzate. I danni sono ingenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Falò di sterpaglie fa danni. Distrutto dalle fiamme deposito di materiale edile

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