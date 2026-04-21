Quanto valgono i dati? L’ex generale Rapetto | Danni incalcolabili dai dossier

Un ex generale ha dichiarato che i danni causati dai dossier e dallo spionaggio sono incalcolabili. La sua affermazione è stata fatta in una dichiarazione pubblica, e si riferisce alla combinazione di dossier e attività di intelligence. La frase è stata pronunciata a Roma, il 21 aprile 2026, e mette in discussione la portata delle conseguenze di queste azioni, paragonandole a una scena di un film.

Roma, 21 aprile 2026 – “Se quello in cui si mescolano dossier e spionaggio fosse un film ci si domanderebbe se lo sceneggiatore non ha esagerato”. Usa la metafora cinematografica il generale Umberto Rapetto, ufficiale della Guardia di Finanza, ora in congedo, che ha creato e comandato per dodici anni il Gat, Nucleo Speciale Frodi Telematiche, e che per anni è stato il presidente del Garante Privacy della Repubblica di San Marino. Generale, come inquadra la vicenda della ’Squadra fiore’? “Sergio Endrigo diceva che “per fare un albero ci vuole un fiore” e oggi scopriamo con una squadra con quel nome ci si fanno i miglior dossier. Le informazioni sono il miglior concime per far crescere fascicoli corposi e realizzare incartamenti dettagliati”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quanto valgono i dati? L’ex generale Rapetto: “Danni incalcolabili dai dossier” Notizie correlate Leggi anche: “Almeno 5 morti”. Tempesta devastante, il paese in ginocchio: danni incalcolabili App di salute mentale potrebbe esporre registrazioni di terapia e hacker sanno quanto valgono i datil’utilizzo di applicazioni per la gestione della salute mentale su dispositivi mobili è cresciuto notevolmente, offrendo strumenti per monitorare...