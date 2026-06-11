Blocco tifosi | settore ospiti chiuso allo Stirpe per Juve e Torino

Il settore ospiti dello stadio Stirpe sarà chiuso per le partite di Juventus e Torino. La decisione è stata presa per limitare l’afflusso di tifosi ospiti, con il Ministero che ha scelto la residenza come criterio principale per i controlli. La gestione operativa dei controlli sui biglietti sarà affidata alle autorità locali, che si occuperanno di verificare la provenienza dei titoli acquistati.

? Punti chiave? In Breve Il Ministero dell’Interno blocca i tifosi della Juventus: settore ospiti chiuso al Benito Stirpe il 23 agosto. Il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per le tifoserie della Juventus e del Torino per le prossime dieci giornate, con effetti che dureranno fino al 3 novembre. Questa decisione colpisce direttamente il Frosinone, che il 23 agosto ospiterà i bianconeri in casa senza la presenza dei loro sostenitori nel settore dedicato. Il provvedimento restrittivo nasce per prevenire nuovi disordini dopo i gravi scontri avvenuti il 24 maggio scorso, durante il derby della Mole. In quell’occasione, l’ultras bianconero Marco Leonardo Basoccu ha riportato ferite alla testa, subendo successivamente un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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