Latina-Casertana allo stadio Francioni | chiuso il settore ospiti

Questa mattina il prefetto di Latina ha deciso di chiudere il settore ospiti dello stadio Francioni in vista della partita tra Latina e Casertana. La decisione è stata presa prima dell'inizio dell'incontro, senza indicare motivazioni specifiche, e riguarda esclusivamente la sezione riservata ai tifosi in trasferta. La partita si svolge senza ulteriori interruzioni o provvedimenti, mentre il settore ospiti rimane chiuso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha adottato, su proposta del questore e in ossequio al decreto del ministro dell’Interno del 18 febbraio scorso, un provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio del capoluogo pontino “Domenico Francioni”, nonché il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta per l’incontro tra Latina Calcio 1932 e Casertana Football Club, valevole per il campionato di serie C e in programma per domenica 19 aprile alle ore 20:30. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Latina-Casertana allo stadio Francioni: chiuso il settore ospiti Notizie correlate Latina-Casertana: ospiti al Francioni senza tifosi. Settore chiuso e trasferta vietataCome era già accaduto per la gara contro il Catania, vietata la trasferta ai tifosi della Casertana che domenica 19 aprile fa visita al Latina Calcio. Casertana a Latina senza tifosi: settore ospiti chiuso e biglietti vietatiUn momento decisivo per la stagione della Casertana che a due partite dal termine del campionato deve difendere il terzo posto e - magari - provare a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prossime partite e calendario completo Latina; Calendario Latina - Serie C Girone C Italia; Come complicarsi la vita, il Latina non dipende più da se stesso; Latina-Potenza: il primo indimenticabile trofeo. Latina-Casertana, la prefettura chiude il settore ospiti dello stadio FrancioniLATINA – Si avvicina la data dell’incontro tra Latina calcio 1932 e Casertana Football Club e la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella ha adottato in queste ore, su proposta del questore e in ossequ ... radioluna.it Latina-Casertana: chiuso il settore ospiti dello stadio FrancioniQuesta mattina il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha adottato, su proposta del questore e in ossequio al decreto del ministro dell'Interno del 18 febbraio scorso, un ... ilmattino.it Latina: stadio chiuso agli ospiti per la sfida contro la Casertana - facebook.com facebook #SerieC gr.C Altamura-Giugliano 1-1 Atalanta U23-Monopoli 2-0 Casertana-Audace Cerignola 4-1 Foggia-Siracusa 1-1 Latina-Casarano 1-2 Trapani-Salernitana 1-2 Potenza-Sorrento 3-0 1 Benevento 80 2 Catania 68 3 Casertana 65 4 Cosenza x.com