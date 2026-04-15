Casertana a Latina senza tifosi | settore ospiti chiuso e biglietti vietati

La partita tra Casertana e Latina si svolgerà senza tifosi ospiti, poiché il settore dedicato è stato chiuso e la vendita dei biglietti vietata. La squadra campana si trova a due partite dalla fine del campionato, con l’obiettivo di mantenere il terzo posto e cercare di avvicinarsi al secondo, attualmente occupato dal Catania. La decisione riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico durante l’incontro.