Casertana a Latina senza tifosi | settore ospiti chiuso e biglietti vietati
La partita tra Casertana e Latina si svolgerà senza tifosi ospiti, poiché il settore dedicato è stato chiuso e la vendita dei biglietti vietata. La squadra campana si trova a due partite dalla fine del campionato, con l’obiettivo di mantenere il terzo posto e cercare di avvicinarsi al secondo, attualmente occupato dal Catania. La decisione riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico durante l’incontro.
Un momento decisivo per la stagione della Casertana che a due partite dal termine del campionato deve difendere il terzo posto e - magari - provare a insidiare il Catania in seconda posizione.Il primo snodo domenica a Latina dove i ragazzi di mister Coppitelli affronteranno la squadra di casa.🔗 Leggi su Casertanews.it
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