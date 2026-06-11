Durante un'operazione sulla Riviera di Ponente sono state elevate multe e ritirate patenti ai conducenti che passavano dai varchi di accesso. Le verifiche hanno interessato i terrapieni, con focus sulle sanzioni previste per chi viola le restrizioni di accesso. Sono stati inoltre effettuati controlli sulla nuova segnaletica installata ai varchi. Le domande principali riguardano le conseguenze legali per i conducenti e l’effetto delle nuove indicazioni sulla circolazione.

? Domande chiave? In Breve Controlli serrati alla Riviera di Ponente: sanzioni e ritiri di patente tra i varchi e i terrapieni. La Polizia locale ha intensificato la vigilanza lungo la Riviera di Ponente, concentrando le operazioni sui quattro varchi di accesso e sul transito dei veicoli lungo i terrapieni tra lo stadio Salmeri e la Tonnara. Durante l’attività di controllo avviata nei giorni scorsi, gli agenti hanno già emesso diverse sanzioni contro automobilisti che hanno violato le norme di circolazione nell’area. Un episodio ha richiesto un intervento particolarmente severo: un conducente è stato sorpreso a sfrecciare ad alta velocità sul terrapieno e ha subito il ritiro della patente. Il controllo tramite etilometro ha confermato la positività dell’uomo all’alcol, portando all’applicazione delle relative misure previste dal Codice della strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz alla Riviera di Ponente: multe e patenti ritirate ai varchi

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