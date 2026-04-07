Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno rafforzato i controlli sul territorio, identificando complessivamente 175 persone e ispezionando 137 veicoli. Le operazioni rientrano in un’attività di monitoraggio volta a contrastare attività illecite, con alcune persone arrestate e numerose patenti ritirate in seguito a verifiche sui documenti e sullo stato di sicurezza dei conducenti.

I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno intensificato i controlli sul territorio durante Pasqua e Pasquetta, identificando 175 individui e ispezionando 137 mezzi di trasporto per contrastare l’illegalità. L’operazione ha portato all’emissione di sanzioni amministrative legate al Codice della Strada. Tra le misure più severe, le autorità hanno proceduto al ritiro di due documenti di circolazione e di quattro patenti di guida. Il bilancio dei controlli stradali e i contrasti allo spaccio. Le attività di sorveglianza hanno permesso di intercettare diverse irregolarità legate all’uso di sostanze stupefacenti. A Casalduni, un uomo di 42 anni che lavora come venditore ambulante è stato deferito dopo che una perquisizione nella sua abitazione ha rivelato il possesso di un bilancino di precisione e di 11,20 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, blitz di Pasqua: tra droga, arresti e patenti ritirate

Movida sotto controllo: 9 patenti ritirate in una notte tra alcol e drogaPesaro, 7 marzo 2026 – Movida sotto torchio: 9 patenti ritirate in una notte, otto persone denunciate e decine di controlli.

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Benevento in serie B, in città esplode la gioia: bandiere, caroselli e fuochi al VigoritoStavolta è tutto vero. Il Benevento torna in serie B a distanza di tre anni e lo fa nella maniera più inattesa, in un lunedì in Albis che in molti ricorderanno. Il gol ... ilmattino.it

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