Gli agenti hanno condotto un intervento mirato nel territorio di Albissola, controllando diversi mezzi pesanti. Durante i controlli, sono state constatate diverse irregolarità e violazioni delle normative vigenti, portando al ritiro immediato di alcune patenti. In totale, sono state emesse 23 sanzioni a carico di altrettanti conducenti. Le verifiche hanno anche individuato alcuni casi di frodi digitali, grazie a strumenti di controllo elettronici e analisi dei documenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli agenti a scoprire le frodi digitali?. Quali violazioni hanno causato il ritiro immediato delle patenti?. Perché i bus turistici tedeschi sono finiti nel mirino?. Cosa accadrà sulla SS1 Aurelia con l'arrivo dell'estate?.? In Breve Sanzioni per oltre 8mila euro su dieci mezzi pesanti e due autobus tedeschi.. Controlli in Corso Bigliati dopo corso specialistico con Alessandro Zampedri e Chazli Fadi.. Tre conducenti subiscono il ritiro della patente per malfunzionamento cronotachigrafi.. Piano operativo estivo su Ss1 Aurelia per gestire flussi bus turistici stagionali.. Ventitré sanzioni amministrative per un valore superiore agli 8mila euro sono state accertate ad Albissola Marina ieri, 5 maggio, dopo il controllo di dieci mezzi pesanti e due autobus turistici tedeschi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albissola, blitz ai mezzi pesanti: 23 sanzioni e patenti ritirate

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