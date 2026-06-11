Due bambini sono stati investiti da un’auto mentre giocavano in piazza Madonna dei Lumi a San Severino. Uno dei minori, di 4 anni, è stato soccorso in elicottero e trasportato in ospedale, mentre l’altro è stato portato in ambulanza. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Le condizioni di entrambi non sono state rese note. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

San Severino, 11 giugno 2026 – Paura nel tardo pomeriggio di ieri a San Severino, dove due bambini sono stati investiti da un’auto mentre stavano giocando in piazza Madonna dei Lumi. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. Secondo una prima ricostruzione, una donna settempedana alla guida della sua vettura, che procedeva a velocità contenuta mentre stava effettuando una manovra, non si sarebbe accorta della presenza dei piccoli, anch’essi italiani, che stavano giocando con le pistole ad acqua e li avrebbe urtati. Immediatamente è partita la richiesta di soccorso al 118. Uno dei due bambini, urtato di striscio, ha riportato soltanto alcune escoriazioni e, dopo essere stato visitato sul posto dal personale medico, ha potuto fare ritorno a casa insieme con la madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbi investiti da un’auto: uno di 4 anni soccorso in elicottero. Stavano giocando in piazza

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