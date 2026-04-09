Tre ciclisti investiti da un’auto | uno è in condizioni disperate in ospedale con l’elisoccorso

Tre ciclisti sono stati investiti da un’auto in via Canonica, una strada che attraversa le campagne a nord di Treviglio. Uno di loro si trova in condizioni disperate ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Treviglio. Grave incidente in via Canonica, la strada che attraversa le campagne a nord di Treviglio. Tre ciclisti di 33, 66 e 69 anni sono stati investiti da un’auto nella mattina di giovedì 9 aprile: uno di loro è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni con l’elisoccorso. L’incidente, pochi minuti dopo le 10, è avvenuto sull’arteria che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Gli altri due ciclisti sono stati soccorsi in codice giallo e sarebbero in condizioni meno gravi. Ancora in fase di accertamento la dinamica dello scontro: la vettura, un’Alfa Romeo, dopo lo schianto è finita nei campi a ridosso della carreggiata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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