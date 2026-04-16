Via Gramsci | Investiti da un' auto all' ingresso dell' ospedale marito e moglie finiscono al pronto soccorso

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’area ospedaliera di Livorno, quando un’auto ha investito una coppia di anziani all’ingresso dell’ospedale. Il marito e la moglie sono stati trasportati al pronto soccorso per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Brutta disavventura per una coppa di anziani nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, all'interno del perimetro ospedaliero di Livorno. I coniugi, 78 anni il marito e 75 la moglie, erano infatti appena entrati dall'ingresso pedonale di via Gramsci quando, poco dopo la sbarra che limita.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Due anziani investiti da un'auto: al pronto soccorso in codice giallo Leggi anche: Due anziani investiti da un'auto in retromarcia: al pronto soccorso in codice giallo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 60enne investito mentre andava in bicicletta finisce in codice rosso a Cisanello; Spavento in via Gramsci per due donne: bottiglia di birra sfonda la vetrina di un’agenzia; Scontro frontale a Ponsacco, feriti i due automobilisti; Vivicittà, le limitazioni al traffico. Ancona, la condotta del gas è da rifare: slitta l’apertura di via GramsciANCONA L’ingegner Giorgio Calavalle lo aveva messo in conto. «Sotto via Gramsci insiste anche un tubo del gas, le sue condizioni dovranno essere promosse per proseguire». corriereadriatico.it Riasfaltature da via Maggio a via GramsciImportanti lavori di riasfaltatura in corso per le strade di Sesto Fiorentino. Si parte da viale I maggio dove i... Importanti lavori di riasfaltatura in corso per le strade di Sesto Fiorentino. Si ... lanazione.it MONCALIERI Via Gramsci (TO) ULTIMO AVVISTAMENTO: Frazione Barauda/ torrente Chisola Smarrita Jacinta, galgo femmina, taglia media, colore marrone tigrato. Al momento della fuga aveva ancora il guinzaglio. Molto paurosa, NON cercare di prenderla - facebook.com facebook