L’Uruguay ha ottenuto una vittoria importante in una partita di qualificazione ai Mondiali, con Valverde che ha segnato un gol decisivo. L’allenatore Bielsa ha guidato la squadra in questa occasione. L’Uruguay, che ha vinto la prima Coppa del Mondo nel 1930 e ha partecipato a episodi storici come il Maracanazo, si trova ora in una fase di qualificazione. La nazionale sudamericana punta a mantenere la sua tradizione nei tornei internazionali.

L’ Uruguay è una delle Nazionali più importanti della storia dei Mondiali. La formazione sudamericana ha conquistato la prima edizione della Coppa del Mondo nel 1930 ed è stata protagonista di uno degli episodi calcistici più famosi dello scorso secolo, il Maracanazo. La Nazionale uruguaiana arriva alla competizione a stelle e strisce con la volontà di sorprendere ancora una volta con talenti determinanti nel calcio europeo. Alla guida della Celeste c’è Marcelo ’Loco’ Bielsa, già allenatore del Cile nel corso dei Mondiali del 2010. Los Charrúas hanno anche ottenuto risultati di straordinario prestigio durante le qualificazioni ai Mondiali. La squadra di Bielsa ha vinto 2-0 contro il Brasile al Centenario ed ha sconfitto l’Argentina alla Bombonera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bielsa e un Uruguay da imprese. Valverde guida la Celeste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uruguay World Cup 2026 | La Celeste – Group H Preview

Notizie e thread social correlati

Valverde glaciale da dischetto: Inghilterra-Uruguay, gli highlightsDurante un'amichevole disputata a Wembley, Inghilterra e Uruguay si sono affrontate in una partita caratterizzata da un gioco fisico e molto...

Leggi anche: Luis Suarez e l’Uruguay: addio ai Mondiali 2026 e tramonto di un’era per la Celeste

Temi più discussi: Uruguay ai Mondiali col ‘Loco’ Bielsa per far impazzire un'intera nazione; L'Uruguay ai Mondiali del 2026: la Tempesta Blu di Marcelo Bielsa e la sete di gloria.; Uruguay al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere; E' sbarcato a Cancun l'Uruguay, squadra al completo agli ordini di Marcelo Bielsa.

#Uruguay, i convocati di Bielsa per il Mondiale: non c'è Suarez, un solo italiano in lista x.com

Il fratello di Ronald Araujo manda un possibile messaggio a Bielsa: Grazie per aver infortunato i giocatori! reddit

Il caso Suarez e le difficoltà per Bielsa: non è il solito Uruguay, che però non muore maiURUGUAY - Nel Gruppo H con Arabia Saudita (16 giugno, Miami Gardens), Capo Verde (22 giugno, Miami Gardens) e Spagna (27 giugno, Zapopan). tuttomercatoweb.com

Uruguay, i convocati di Bielsa per il Mondiale: c'è anche un ex Juventus. Esclusione clamorosa!Marcelo Bielsa ha scelto la lista dei 26 giocatori che rappresenteranno l' Uruguay ai Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. La Celeste fa parte del giro ... tuttosport.com