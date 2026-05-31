Luis Suarez e l’Uruguay | addio ai Mondiali 2026 e tramonto di un’era per la Celeste

Da calcionews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luis Suarez non figura tra i convocati dell’Uruguay per i Mondiali 2026. La sua assenza segna la fine di un ciclo per la nazionale, con l’attaccante che non parteciperà alla competizione in Nord America. La lista ufficiale dei giocatori include altri nomi, ma non il nome di Suarez, che ha avuto un ruolo centrale nelle precedenti edizioni del torneo.

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Luis Suarez non è stato convocato dall’Uruguay per i Mondiali 2026: è la fine di un’era per la Celeste. L’assenza di Luis Suárez ai Mondiali del 2026 rappresenta un crocevia storico per il calcio sudamericano e internazionale. Per amor di verità e per inquadrare correttamente la situazione, è importante precisare che non si è trattato di una semplice mancata convocazione per scelta tecnica da parte del CT Marcelo Bielsa. Il Pistolero ha infatti annunciato il suo ritiro ufficiale dalla Nazionale uruguaiana nel settembre del 2024, chiudendo la sua straordinaria epopea in un’ultima, commossa partita a Montevideo contro il Paraguay. Non è stato escluso, ma ha scelto lucidamente il momento in cui far calare il sipario, lasciando un vuoto incolmabile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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