Valverde glaciale da dischetto | Inghilterra-Uruguay gli highlights

Durante un'amichevole disputata a Wembley, Inghilterra e Uruguay si sono affrontate in una partita caratterizzata da un gioco fisico e molto combattuto. La sfida, in vista del Mondiale 2026, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, con episodi che hanno coinvolto anche un rigore calciato da un giocatore inglese, parato dal portiere uruguaiano.

Partita maschia, partita fisica, partita che sa di cose che cominciano a farsi serie. In vista del Mondiale 2026, Inghilterra e Uruguay si ritrovano a Wembley per un'amichevole di lusso e per cominciare a scaldare i motori. Ne esce una prestazione solida, anche se non pirotecnica: l'Inghilterra passa avanti con il gol di White su corner battuto da Palmer, mentre per l'Uruguay ci pensa Valverde a mettere a tacere tutto lo stadio realizzando il rigore che porta il punteggio sul definitivo 1-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valverde glaciale da dischetto: Inghilterra-Uruguay, gli highlights Articoli correlati Inghilterra Uruguay 1-1: Valverde nel finale risponde a White!Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Kolo Muani sceglie la... L'Inghilterra lancia Tomori, ma Valverde la gela. Wirtz e Oyarzabal, doppiette da 10 per Germania e SpagnaLe prove tecniche dei Mondiali dicono chiaramente che le nobili del calcio sono sempre le stesse, o quasi. Tutti gli aggiornamenti su Valverde glaciale da dischetto... L'Inghilterra lancia Tomori, ma Valverde la gela. Wirtz e Oyarzabal, doppiette da 10 per Germania e SpagnaI tre leoni vanno avanti contro l'Uruguay con White, poi la squadra di Bielsa trova il pari. Austria a valanga sul Ghana, l'Olanda regola la Norvegia con Reijnders e Van Dijk ... msn.com Valverde zittisce Wembley, Bielsa incarta Tuchel e l'Inghilterra senza Kane non fa paura per i Mondiali1-0 in amichevole all'Uruguay e altra vittoria di Tuchel nella rotta per i Mondiali 2026 ... msn.com